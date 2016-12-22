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Иркутское МЧС опубликовало видео крупного пожара в промышленном здании
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Иркутское МЧС опубликовало видео крупного пожара в промышленном здании
Общество, 08:44
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Иркутское МЧС опубликовало видео крупного пожара в промышленном здании

МЧС опубликовало видео с места крупного пожара, который произошел в ночь на четверг в цехе по сборке мебели в поселке Марково Иркутской области.

Видео: МЧС России

Информация о пожаре на складе цеха поступила около 4:00 (23:00 мск 7 ноября). По данным ведомства, площадь возгорания превысила 8 тыс. кв. м. Также частично обрушилась кровля. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, к настоящему моменту его удалось потушить.

О пострадавших не сообщается. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Теги: МЧС , видео , Иркутская область
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