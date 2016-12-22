ВЦИОМ зафиксировал сокращение критично настроенных к мигрантам россиян

Россияне в последние годы стали лучше относиться к мигрантам в ряде сфер, однако в целом это отношение остается негативным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Опрос показал, что россияне критично настроены по отношению к мигрантам в органах местной власти (74% против), правоохранительных органах (69% против), образовании (58% против), медицине (51% против) и транспорте (58% против). При этом за последние пять лет число негативно настроенных россиян сократилось. Лояльнее россияне относятся к иммигрантам в сфере услуг, коммунальном хозяйстве и строительстве.

Среди негативных последствий иммиграции опрошенные отметили рост преступности (51%) и повышение конкуренции на рынке труда (49%). При этом, по мнению 48% опрошенных, приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной работе.

Половина опрошенных поддержала привлечение в страну русскоязычных мигрантов, такое же число высказалось за въезд в страну молодых и образованных граждан и ограничение потока нетрудоспособных мигрантов.

В августе опрос Левада-центра показал, что в России впервые за несколько лет выросла популярность лозунга «Россия для русских», доля одобряющих его граждан увеличилась за год с 10 до 19%. Кроме того, с 58 до 67% возросло число тех, кто уверен в необходимости ограничить поток мигрантов.