В Ставрополе ФСБ ликвидировала группу боевиков «Исламского государства»

В Ставрополе сотрудники спецподразделения ФСБ уничтожили группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет. Возбуждено уголовное дело.
В Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне 13 декабря задержали пособников ИГ. По данным Следственного комитета, с 2010 года под видом благотворительной деятельности группе радикальных исламистов удалось перевести за рубеж не менее 38 млн руб., предназначенных для финансирования террористов.
Средства переводились на счета двух российских гражданок, пребывающих на территории ИГ в Сирии и находящихся в розыске за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.