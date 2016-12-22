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В Москве и на Кавказе задержали собиравших деньги пособников ИГ
Общество, 10:39
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В Москве и на Кавказе задержали собиравших деньги пособников ИГ
По информации СК, за восемь лет ячейке удалось перевести за рубеж не менее 38 млн руб., предназначенных для боевиков запрещенных в России организаций. Деньги собирали, прикрываясь благотворительной деятельностью, сообщила ФСБ
Фото: СК РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет России (СК) провели спецоперацию в пяти российских регионах, в результате которой была пресечена деятельность ячейки радикальных исламистов, собиравших деньги для международных террористических группировок. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК.

«По версии следствия, группа лиц, разделяющая радикальные формы ислама, используя банковские карты, в период с 2010 года по настоящее время перевела не менее 38 млн руб. на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат-ан-Нусра», — говорится в сообщении на сайте ведомства (обе организации запрещены на территории России).

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ, наказание — от пяти до 15 лет лишения свободы).

Видео: СК РФ

Оперативники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне. В результате были обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и другое.

К настоящему времени задержаны семеро подозреваемых, все — выходцы из республик Северного Кавказа, уточняет СК. Кроме того, правоохранительные органы допросили 20 свидетелей и продолжают расследование: изучают контакты, переписку задержанных, сведения об их телефонных переговорах и движении средств на счетах.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сеть, предназначенную для финансовой поддержки террористов, организовал скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И.С. Этот человек, получивший известность в среде исламистов как Абу Умар Саситлинский, был ранее объявлен в международный розыск за терроризм и его финансирование.

«Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», — говорится в сообщении ФСБ.

Собранные деньги переводились на счета двух российских гражданок, пребывающих на территории ИГ в Сирии. На родине их разыскивают за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.

В состав выявленной спецслужбами группы также входили российские граждане — родственники убитых или задержанных террористов и бывшие члены террористических ячеек.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ФСБ , терроризм
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