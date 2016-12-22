Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Однако в пресс-службе не смогли уточнить, по какой причине сайт был заблокирован.
ТАСС со ссылкой на представителя суда Юлию Сухинину уточняет, что деятельность сайта «признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Суд постановил, что портал нарушил законодательство России в области персональных данных.
7 декабря Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр нарушителей на основании ст. 15.5 ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как пояснял представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, используемая на сайте форма сбора данных для получения согласия граждан не соответствует указанным в законодательстве критериям.