Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование»

Один из сайтов главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование») внесен в список заблокированных сайтов.

Как указывается на сайте Роскомнадзора, ресурс внесен в реестр на основании ст. 15.5 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.

Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, сайт внесен в реестр вечером в пятницу, 7 декабря. Ампелонский пояснил, что в конце ноября в ведомство поступили жалобы нескольких граждан, которые, по его утверждению, обнаружили, что их данные обрабатываются сайтом без их согласия. Он отметил, что служба провела проверку и обнаружила нарушения закона о персональных данных. По утверждению Ампелонского, используемая на сайте форма сбора данных для получения согласия граждан не соответствует критериям, указанным в законодательстве. Он добавил, что данные граждан хранятся за рубежом, что запрещено законом.

В настоящий момент сайт доступен у некоторых провайдеров. РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.