Шохин анонсировал обсуждение Путиным санкций с крупным бизнесом

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил журналистам, что на ежегодной встрече президента с крупным бизнесом будет обсуждаться тема санкций. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Будет [обсуждаться тема санкций]. Думаю, президент сам поднимет этот вопрос», — сказал Шохин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с предпринимателями состоится «до Нового года, но не на этой неделе».

В прошлом году встреча Путина с крупнейшими предпринимателями прошла в Кремле 21 декабря. На встречу пришли 39 бизнесменов. В ходе встречи Путин сообщил, что с 2018 года поручил обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию.