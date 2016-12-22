СК завел дело из-за гибели пенсионерки при прорыве теплотрассы на Урале

В Екатеринбурге пенсионерка погибла от ожогов, полученных при прорыве теплотрассы на одной из улиц города. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Свердловской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится сбор доказательств.

Инцидент произошел ​28 ноября вблизи пересечения улиц Победы и Ломоносова. Жительница Екатеринбурга 1946 года рождения получила обширные ожоги тела, от которых скончалась в одной из больниц города.

Также термические ожоги получила 13-летняя девочка. Отмечалось, что после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

В конце октября в Якутии при прорыве системы отопления погиб задержанный, которого полицейский на ночь пристегнул наручниками к батарее. Задержанный, будучи слесарем ЖКХ, пытаясь освободиться, сорвал вентиль системы отопления. Утром полицейский обнаружил в помещении его тело. Смерть, предположительно, наступила от термического шока при прорыве радиатора отопления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.