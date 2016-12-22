В Якутии прикованный к батарее задержанный погиб из-за прорыва трубы

В Якутии при прорыве системы отопления погиб задержанный, которого полицейский пристегнул наручниками к батарее. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что 47-летний житель в Нижнеколымского района был задержан по подозрению в мелком хулиганстве в ночь на 23 октября. Участковый пристегнул его к радиатору отопления в кабинете в здании администрации и ушел.

В кабинете произошел прорыв системы отопления, утром ​задержанный был найден мертвым. По предварительным данным, причиной его смерти стал термический шок. В СК уточнили, что прорыв произошел из-за сорванного крана радиатора.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства произошедшего устанавливаются.