Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он объяснил это решением не прерывать «новогодние каникулы», которые в сумме продлятся 10 дней. «Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», — сказал Шкловец, которого цитирует «Интерфакс».

«Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года», — добавил он.

Первым рабочим днем 2019 года станет среда, 9 января, а первая рабочая неделя нового года продлится три дня. Согласно одобренному в конце сентября трудовому календарю, нерабочие дни субботы и воскресенья 5 и 6 января добавят к майским праздникам. К ним же перейдет выпадающее на выходной 23 февраля — 10 мая станет нерабочим днем.