Одобрен график переноса выходных и праздников в 2019 году

Трехсторонняя комиссия одобрила план Минтруда о переносе нескольких выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие даты. В частности, три зимних выходных дня будут перенесены на майские праздники

Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / «РИА Новости»)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) одобрила подготовленный Министерством труда и социальной защиты проект постановления правительства, который закрепляет порядок переноса дней отдыха в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В ведомстве отметили, что проект подготовлен с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

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В Минтруде пояснили, что из-за попадания нескольких праздничных дней на выходные комиссия предложила изменить календарь праздников в следующем году. В частности, три зимних выходных дня предлагается перенести на майские праздники — 5 и 6 января (суббота и воскресенье) переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятница), а 23 февраля (суббота) — на 10 мая (пятница).

Если правительство одобрит этот механизм переноса, то в 2019 году россиян ожидают следующие даты каникул: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 23 и 24 февраля, а также с 8 по 10 марта. В мае россияне получат сразу девять дополнительных дней для отдыха: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, в течение года дополнительно можно будет отдохнуть 12 июня и со 2 по 4 ноября.