АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Агентство является конкурсным управляющим банка.

Требование предъявлено к 18 ответчикам, среди которых экс-президент банка Лариса Маркус и ее бывший заместитель Екатерина Глушакова, уточняет АСВ.

Как сообщает агентство, в период с 1 марта 2014 года до отзыва лицензии 14 марта 2016 года контролирующие Внешпромбанк лица предоставляли кредиты техническим юрлицам, формировали техническую ссудную задолженность физлиц, неправомерно списывали средства со счетов клиентов банка, а также не предпринимали меры по предупреждению банкротства при наличии оснований.

Ранее АСВ сообщало, что в 2016 году задолженность банка перед кредиторами составляла почти 229,9 млрд руб. ​Среди VIP-клиентов, державших счета во Внешпромбанке, числился Олимпийский комитет России, кроме того сообщалось о зависших в нем 1,5 млрд руб. Московской патриархии. Forbes называл вкладчиками Внешпромбанка жену министра обороны Сергея Шойгу и зятя главы «Транснефти» Николая Токарева Андрея Болотова.

В мае 2017 года года Хамовнический суд Москвы признал Ларису Маркус и Екатерину Глушакову виновными по делу о хищении у Внешпромбанка 113,5 млрд руб. Маркус получила девять лет колонии общего режима (позже этот срок снизили до 8,5 лет), а Глушакова — четыре года колонии. Маркус также была признана банкротом.



