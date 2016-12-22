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ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника
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ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника
Финансы, 02:08
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ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника

Банк России заявил об обнаружении мошеннического сайта, который маскировался под интернет-приемную регулятора. Об этом говорится на странице ЦБ в Facebook.

Сайт-двойник был обнаружен на прошлой неделе. Как сообщил ЦБ, ссылка на него выдавалась на первой странице поисковой выдачи. Сейчас ресурс снят с делегирования.

«Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите», — призвал регулятор и напомнил, что ссылка на официальный сайт Банка России в поисковой выдаче «Яндекса» отмечена синей галочкой.

ЦБ заявил о переориентации кибермошенников на жертв помоложе
Финансы

В пресс-службе Банка России сообщили ТАСС, что создатели мошеннического сайта хотели незаконно получить доступ к персональным данным потребителей услуг. Там не уточнили, пострадал ли кто-то от действий мошенников.

В октябре первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев заявил, что основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди, которые научились «давать им достойный отпор». Злоумышленники, по его словам, переключились на граждан, которые находятся в возрастной категории от 28 до 40 лет, и ЦБ намерен уделять больше внимания работе именно с этой категорией россиян.
 

Теги: Банк России , мошенники , сайт
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