Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну

Дата вынесения приговора бывшему советнику президента США Майклу Флинну, обвиняемому в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, перенесена на более поздний срок. Соответствующее решение вынес федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан, сообщает Bloomberg.

Изначально оглашение приговора было запланировано на 18 декабря, решение о переносе было принято для того, чтобы Флинн смог довести до конца сотрудничество с прокуратурой.

Встреча для подготовки этого дела к дальнейшему служебному разбирательству состоится 13 марта, пояснил Салливан. Слушания могут состояться в то же время или позже.

На заседании судья заявил, что Майкл Флинн, будучи советником президента США Дональда Трампа, действовал как незарегистрированный иностранный агент, и своими действиями «продал свою страну». После перерыва в судебном заседании Салливан извинился за свои слова.

1 декабря Флинну предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний ФБР по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника президента США в феврале 2017 года. Он принес извинения Трампу за то, что предоставил неполноценные данные о своих контактах с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком. Как сообщала газета The Washington Post, что Флинн и Кисляк за месяц до инаугурации Трампа обсуждали тему санкций, и Флинн подал Кремлю «потенциально незаконный» сигнал о том, что санкции могут быть смягчены. Сам Флинн утверждал, что не затрагивал тему санкций в беседах с Кисляком.



