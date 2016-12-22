Премьер Бельгии объявил об отставке

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на заседании парламента вечером 18 декабря объявил об отставке после распада правящей коалиции. Трансляцию заседания вел телеканал RTBF.

«Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан. Я должен уважать и принять эту ситуацию. Я принял решение подать заявление об отставке и намерен немедленно отправиться к королю», — заявил он. После этого заседание парламента было прервано.

Заявление Мишеля было сделано после того, как франкоязычные и фламандские социалисты совместно с «зелеными» внесли предложение о вотуме недоверия правительству.

9 декабря в отставку ушли пять членов федерального правительства, представлявшие правительственную коалицию от националистической партии «Новый фламандский альянс» в знак протеста против подписания премьером миграционного пакта ООН. После этого правящая правительственная коалиция Бельгии распалась.

Положения Всемирного миграционного пакта ООН, который подписал Мишель, противоречат программным установкам националистов. Документ должен определить безопасные, упорядоченные и основанные на правилах стандарты миграции.

ООН начала работу над документом в феврале 2018 года. В его разработке отказались участвовать США, Польша, Австрия и Венгрия.