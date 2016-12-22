Король Бельгии принял отставку несогласных с пактом о мигрантах министров

В Бельгии из-за разногласий по миграции распалась правящая коалиция — ушли в отставку члены правительства от фламандской партии N-VA. Недовольство министров вызвало намерение главы кабинета подписать соглашение ООН о миграции

Король Бельгии Филипп (Фото: Reuters)

Король бельгийцев Филипп утвердил отставку трех министров и двух госсекретарей, которые вошли в правительственную коалицию от националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA), сообщает Le Soir. Члены правительства от N-VA объявили об отставке вечером в субботу, 8 декабря. Таким образом, правящая коалиция Бельгии распалась. Король также назначил двух министров на место ушедших в отставку.

Причиной их недовольства стало намерение главы правительства Шарля Мишеля отправиться 10 декабря в Марракеш (Марокко) и подписать Всемирный миграционный пакт ООН. Положения этого документа противоречат программным установкам N-VA. В отставку подали глава МВД Ян Ямбон, руководитель Министерства финансов Йохан Ван Овертвельдт, глава ​​Минобороны Сандер Лоонес, а также госсекретари Тео Франкен и Зухал Демир.

ООН приступила к разработке миграционного пакта в феврале 2018 года, в Марракеше должна состояться церемония его подписания. Документ должен определить безопасные, упорядоченные и основанные на правилах стандарты миграции. «У нас нет выбора — принимать миграционные потоки или отвергать их. Они есть и возникают в мире повсеместно. Речь идет о том, чтобы найти всемирное решение для всемирного феномена», — цитировала DW заявление председателя Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака на открытии дебатов в Нью-Йорке 20 февраля.​

С самого начала в разработке пакта отказались участвовать США. Президент Дональд Трамп заявил, что его цели не соответствуют миграционному законодательству США.

Об отказе подписать пакт в ноябре заявили власти Польши. «[Пакт] не отвечает требованиям Польши касательно строгих гарантий того, что страны имеют право самостоятельно решать, кого им принимать на своей территории», — указали в Варшаве.​

До этого документ отказались подписать правительства Австрии и Венгрии. По мнению австрийского канцлера Себастьяна Курца, пакт «не подходит для решения вопросов миграции». «Для нас важно не загонять Австрию в международное обязательство, поэтому мы решили, что не будем вступать в пакт», — сказал он тогда.