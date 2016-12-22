Верховная рада ввела наказание за травлю в детских садах и школах

Верховная рада Украины приняла законопроект, который вводит ответственность за травлю и издевательство над детьми в детских садах и учебных заведениях. Об этом сообщает «112 Украина».

За этот законопроект проголосовали больше половины народных депутатов — 228 из 450.

Теперь за физическое или моральное насилие, а также за агрессию в любой форме в отношении детей предусмотрен штраф в размере от 850 грн (2 тыс. руб.) до 1,7 тыс. грн (4 тыс. руб.) или общественные работы от 20 до 40 часов.

Если оштрафованный в течение года повторно совершит попадающее под описание в законе нарушение, то ему грозит штраф в размере от 1,7 тыс. грн (4 тыс. руб.) до 3,4 тыс. грн (8 тыс. руб.) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. Такое же наказание ждет группу лиц, совершивших насилие над ребенком.

При этом в законопроекте отмечается, что если нарушителями оказались дети в возрасте от 14 до 16 лет, то штрафные санкции будут накладываться на их родителей или опекунов.

Помимо этого, депутаты ввели наказание для руководителей учебных и воспитательных учреждений, если они своевременно не сообщили об инцидентах с травлей и издевательством над детьми. Санкция предусматривает штраф от 850 до 1,7 тыс. грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% от зарплаты.