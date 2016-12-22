Захарова предложила называть украинцев «сестрами» из-за проверки СБУ

Официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Facebook появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что у президента Украины Петра Порошенко и главы украинского МИДа Павла Климкина есть родственники в России.

Захарова отметила, что у старшего сына Порошенко жена родом из России и пока неизвестно, сдала ли она российский паспорт.

Также дипломат указала на то, что дядя и тетя тещи старшего сына Порошенко проживают на территории Крыма.

Кроме того, она подчеркнула, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин родился в Курске, а образование получал в Москве. Захарова отметила, что зять Климкина — генерал-майор в отставке — в 2014 году получил медаль «За возвращение Крыма» и продолжает жить на полуострове.

«Так что еще раз представители киевского режима затянут песню, что «не братья нам», будем называть их сестрами», — заключила представитель российского МИДа.

16 декабря Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить всех государственных служащих на наличие родственников, которые имеют российское гражданство.

​«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [об увольнении госслужащих], за мной дело не станет», — заявил тогда Порошенко.