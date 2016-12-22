«Кинопоиск» составил список лучших сериалов года

Редакция сайта «Кинопоиск» составила рейтинг лучших сериалов уходящего 2018 года, по мнению своих сотрудников.

Список возглавил российский комедийный сериал «Домашний арест», снятый создателем фильма «Бумер» Петром Бусловым по сценарию комика Семена Слепакова. Вторую строчку рейтинга заняла итальянская картина Baby о жизни двух школьниц. На третье место сотрудники редакции поставили американский сериал с элементами черной комедии «Барри» с актером Биллом Хейдером в главной роли. На четвертой строчке оказался американский фантастический боевик «Видоизмененный углерод». В пятерку лидеров также вошла работа российского режиссера Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!», повествующая о ВИЧ-инфицированном актере.

Ранее был опубликован список лучших сериалов 2018 года, по версии Американского института кинематографии (AFI).

Лучшими были названы сериалы «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что видел несколько серий сериала «Домашний арест». Он отметил, что «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы», и сравнил работу с «Ревизором» Николая Гоголя.