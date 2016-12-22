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Медведев поделился впечатлениями о сериале про чиновника «Домашний арест»
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Медведев поделился впечатлениями о сериале про чиновника «Домашний арест»
Политика, 14:13
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Медведев поделился впечатлениями о сериале про чиновника «Домашний арест»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам рассказал, что смотрел «пару серий» комедийного сериала «Домашний арест» о чиновнике, которого поймали на крупной взятке. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал РБК.

«Сериалы я, конечно, очень редко смотрю, но если вы имеете в виду так называемый «Домашний арест», то я действительно пару серий этого сериала посмотрел», — заявил Медведев.

По мнению премьера, «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы». «Что-то реалистично... Если вы на кого-то намекаете — то вряд ли, но узнаваемые как типажи — точно. И некоторые вещи просто смешные», — сказал Медведев.

Он также провел параллели с «Ревизором» Николая Гоголя. «И «Ревизор» актуален, и «Домашний арест» вполне актуален. Так что в этом смысле это интересно, это наша жизнь, и я считаю, что нам нужно всем обязательно с такими источниками культуры все-таки знакомиться», — считает премьер.

«Домашний арест» — российский комедийный телесериал, вышедший на видеосервисе ТНТ-Premier. Главный герой — мэр города Синеозерска, которого ловят на получении взятки в особо крупном размере и отправляют под домашний арест.

Теги: Дмитрий Медведев
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