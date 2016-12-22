Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию

Столичные власти утвердили еще 13 стартовых площадок по программе реновации жилья. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики.

Он отметил, что с учетом этих площадок общее количество земельных участков для возведения домов по программе реновации достигло 308.

Хуснуллин рассказал, что новые стартовые площадки расположены в восьми районах Москвы — в Северном Измайлове​, Новогирееве, Перове, Зюзине, Марьиной роще, Коптеве, Головинском и Свиблове.

Агентство «РИА Новости», ссылаясь на материалы стройкомплекса Москвы, отмечает, что речь идет о следующих адресах: 11-я Парковая улица, вл. 45; Владимирская улица, вл. 13; улица Металлургов, д. 56; улица генерала Рычагова, вл. 14; Аненнская улица, вл. 6; Лазоревый проезд, возле д. 2; Утренняя улица, вл. 20, стр. 2; Одесская улица, вл. 4, стр. 1, а также Головинский район, микрорайон 13, корпуса 4, 7, 8, 9, 10.

По программе реновации ветхого жилья в Москве сносу подлежат более 5 тыс. домов с населением около 1 млн человек. Первый дом снесли в конце августа в районе Северное Измайлово. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв. м жилья.