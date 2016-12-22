В Москве до конца года начнут строить еще 76 домов по программе реновации

В Москве до конца 2018 года начнется строительство еще 76 домов по программе реновации, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, по программе реновации уже строится 51 дом — во всех столичных округах кроме Зеленограда и Новой Москвы. Бочкарев добавил, что в следующем году возводить жилье начнут еще на 78 площадках.

По программе реновации ветхого жилья в Москве сносу подлежит более 5 тыс. домов с населением около 1 млн человек. Первый дом снесли в конце августа в районе Северное Измайлово.

Планируется, что на 256 площадках будет построено около 3,8 млн кв. м жилья. Всего в рамках программы планируют возвести 30 млн кв. м.



