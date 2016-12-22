Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря

Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135R провел многочасовой полет у российского побережья Черного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов. Также об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером ZZ665 вылетело с авиабазы Суда-бэй на Крите. Около 11:30 мск самолет-разведчик приступил к разведывательному полету и завершил миссию около 15:18 мск. По данным ресурса, британский самолет выполнял полет вдоль побережья Крыма, Краснодарского края в международном воздушном пространстве.

В конце ноября патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет возле Керченского пролива. Он вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и прошел вдоль южного берега Крыма, мимо Керченского пролива до Геленджика. При этом самолет не выходил из пространства над международными водами и не вторгался в воздушное пространство России.