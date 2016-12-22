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WSJ узнала о намерении «Бойскаутов Америки» просить защиты от банкротства
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WSJ узнала о намерении «Бойскаутов Америки» просить защиты от банкротства
Общество, 14:39
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WSJ узнала о намерении «Бойскаутов Америки» просить защиты от банкротства
Одна из старейших молодежных организаций США готовится к банкротству из-за финансовых проблем, вызванных судебными исками, многие из которых связаны с сексуальными домогательствами
Фото: Greg Savoy / Reuters

Одна из крупнейших молодежных организаций США «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of America, BSA) готовится попросить у государства защиты от банкротства, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным WSJ, топ-менеджмент организации уже нанял юридическую фирму Sidley Austin, чтобы она представляла интересы BSA в этом деле.

Процедура, предусмотренная Кодексом о банкротстве США, позволяет компании, попросившей защиты от кредиторов, приостановить финансовые выплаты и начать процедуру реорганизации, сохраняя в то же время (под надзором суда) контроль над своими счетами.

К ухудшению финансового положения основанной еще в 1910 году BSA привело сокращение числа ее членов, а также рост издержек на многочисленные судебные тяжбы. Значительная часть дел, в которые оказалась втянута организация, связана с обвинениями в сексуальных домогательствах.

В последние годы суммы, потраченные BSA на оплату услуг юридических фирм, возросли, пишет WSJ. Если в 2015 году организация потратила на оплату работы одной из них, Ogletree Deakins, $859 тыс., то уже в 2016 году той было выплачено $3,5 млн, а в 2017 — $7,6 млн, пишет WSJ.

В последнем ежегодном отчете BSA говорится, что ее финансовое положение в будущем будет зависеть от исхода ряда судебных разбирательств по делам, связанных с обвинениями в сексуальном насилии и жестоком обращении, указывает газета.

«Бойскауты Америки» неоднократно оказывались в центре сексуальных скандалов, отмечает WSJ. Многие из подобных случаев вскрылись только спустя много десятилетий, разбирательства по ряду эпизодов идут до сих пор. Подача заявления о банкротстве остановит текущие судебные процессы и даст некоммерческой организации возможность вести переговоры с теми, кто подал в суд.

Если организация понесет по итогам этих процессов финансовые потери, многое будет зависеть от решения компаний, выступающих страхователями рисков молодежной организации: BSA по крайней мере дважды судилась со своими страховщиками с 2013 года из-за отказа возместить убытки по предыдущим делам, связанным с сексуальным насилием.

Сейчас в BSA состоит около 2,3 млн человек (в 1970-е годы — более 6 млн членов). Организация также потеряла своего главного спонсора — мормонскую Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, которая заявила, что займется созданием собственной молодежной организации.

​В прошлом году «Бойскауты Америки» объявили о допуске девочек ко всем уровням своей программы (ранее некоторые программы оставались доступны только для мальчиков), а также разрешили допуск в свои ряды трансгендеров.

В ноябре 2018 году организация столкнулась с иском от конкурентов — «Девочек-скаутов США» (Girl Scouts of USA). Эта организация, которая также сталкивается с сокращением числа своих​ членов, обвинила BSA в ущемлении своих прав на торговую марку, а также в создании путаницы и финансовых потерях, отмечает WSJ. В мае 2018 года «Бойскауты Америки» объявили о плане поменять имя. Новым названием организации с февраля 2019 года станет Scouts BSA.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Банкротство
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