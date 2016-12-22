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Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы
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Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы
Технологии и медиа, 13:56
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Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы

Группа астрономов обнаружила самый далекий объект из всех, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе, — карликовую планету 2018 VG18, получившую название Farout («Отдаленный»). Сообщение о новом небесном теле было опубликовано на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Открытие было сделано Скоттом Шеппардом из Института Карнеги, Дэвидом Толеном из Гавайского университета и Чэдом Трухильо из университета Аризоны, поясняет CNN.

Сферический объект 2018 VG18 представляет собой карликовую планету розового оттенка диаметром более 310 миль (около 500 км), расположенную на расстоянии, более чем в 120 раз превышающем дистанцию от Солнца до Земли (так называемая астрономическая единица, среднее расстояние от Земли до Солнца, равное примерно 150 млн км. — РБК). Розовый цвет небесного тела предположительно указывает на то, что астероид покрыт льдом.

Farout был обнаружен с помощью японского 8-метрового телескопа Subaru в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях в ноябре. Последующие наблюдения, проводимые с помощью гигантского Магелланова телескопа, расположенного в чилийской обсерватории Лас-Кампанас, помогли определить яркость и цвет. Однако орбита нового объекта пока не установлена.

«2018 VG18 движется намного дальше и медленнее, чем любой другой наблюдаемый объект Солнечной системы, поэтому для полного определения его орбиты потребуется несколько лет», — цитирует заявление Шеппарда CNN.

В октябре эта же группа ученых обнаружила другую карликовую планету, TG387, расположенную на расстоянии около 80 астрономических единиц от Солнца. Этот объект получил название «Гоблин». До обнаружения объекта Farout «Гоблин» считался самым отдаленным от Солнца объектом Солнечной системы.

Теги: астероид , Солнечная система
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