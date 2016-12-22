Ученые заявили об обнаружении самой удаленной карликовой планеты

Астрономы обнаружили в Солнечной системе самую далекую карликовую планету. Об ее обнаружении сообщается на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза, сообщает National Geographic.

Космический объект, обозначенный как 2015 TG387, был обнаружен на расстоянии около 80 астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица — среднее расстояние от Земли до Солнца, около 150 млн км). Плутон находится на расстоянии около 34 астрономических единицы.

Орбита космического объекта, находящегося за Плутоном, указывает на возможность существования расположенной еще дальше от Солнца планеты X, сообщается на сайте Института Карнеги в Вашингтоне.

На возможность существования удаленной от солнца «планеты Х» исследователь Института Карнеги Скотт Шепард указывал еще в 2015 году. Ее вероятным существованием он объяснял особенности орбиты карликовой планеты Седна и некоторых других объектов.