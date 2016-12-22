Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке

Большинство россиян (63%) считают, что, чтобы иметь детей, нужно зарегистрировать брак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что более 34% россиян считают ненормальным то, что два человека живут вместе, не имея намерений заключить брак. Нормальным сожительство без планов вступления в брак сочли 47% опрошенных.
Также большинство россиян согласились с тем, что женатые люди счастливее неженатых. Этой точки зрения придерживаются 61% респондентов.
Исследование проводилось 22–28 ноября, в нем приняли участие 1600 человек.
В сентябре опрос ВЦИОМа показал, что холостых мужчин в России в два раза больше, чем незамужних женщин. При этом женатых мужчин среди участников опроса оказалось также больше, чем замужних женщин.