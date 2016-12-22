ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,46 EUR Нал. 76,60 75,67 USD Бирж. 66,80 +0,02 EUR Бирж. 76,14 +0,40 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3563,00 +207,50 IMOEX 2330,00 -1,23% RTSI 1098,69 -1,32% Brent 58,12 -3,29% DJIA 23592,98 -2,11% Nasdaq 6753,73 -2,27%
Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке
Лента новостей
Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 14:05, РБК и Porsche Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году 14:02, Общество Ethereum за $1, Bitcoin — за $200 тыс, успех STO: чего ждать от 2019 года 13:59, Крипто Когда продавать Bitcoin: цена криптовалюты снова снизилась 13:58, Крипто Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы 13:56, Технологии и медиа Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России 13:53, Общество Депутаты приняли закон о прекращении уголовных дел по возмещении ущерба 13:47, Экономика Испытательные лаборатории ждут поддержки государства 13:44, Партнерский материал Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 13:36, РБК и Volkswagen Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии 13:35, Общество В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе 13:34, Общество Госдума приняла закон против вмешательства иностранных НКО в выборы 13:29, Политика В Самарской области полковника МВД задержали при получении крупной взятки 13:15, Общество Госдума ввела штрафы до 1 млн руб. за вовлечение детей в митинги 13:14, Общество Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву 13:11, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 13:11, РБК и Экспострой на Нахимовском «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера 13:04, Спорт Госдума приняла закон об увеличении микрозайма для малого бизнеса 13:03, Финансы 100 модных подарков для женщин и мужчин 12:59, Стиль Прокуратура заявила о незаконном переводе Цеповяза на облегченные условия 12:57, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 12:55, РБК и Philips Госдума приняла закон о контроле снятия денег с карт иностранных банков 12:54, Политика Кремль прокомментировал доклад о вмешательстве в выборы в США 12:54, Политика Мамаев назвал сумму компенсации водителю ведущей «Первого канала» 12:51, Общество Виртуальная среда реальной недвижимости: как застройщикам использовать VR 12:51, PRO Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 12:49, РБК и Белая Дача
Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке
Общество, 12:29
0
Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке

Большинство россиян (63%) считают, что, чтобы иметь детей, нужно зарегистрировать брак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что более 34% россиян считают ненормальным то, что два человека живут вместе, не имея намерений заключить брак. Нормальным сожительство без планов вступления в брак сочли 47% опрошенных.

Также большинство россиян согласились с тем, что женатые люди счастливее неженатых. Этой точки зрения придерживаются 61% респондентов.

Исследование проводилось 22–28 ноября, в нем приняли участие 1600 человек.

В сентябре опрос ВЦИОМа показал, что холостых мужчин в России в два раза больше, чем незамужних женщин. При этом женатых мужчин среди участников опроса оказалось также больше, чем замужних женщин.

Теги: Опрос , брак , Семья , Левада-центр
Главное
Заместителем Чайки станет бывший прокурор Дагестана Политика
Материалы по теме
Госдума отказалась приравнять сожительство к браку Общество
В России холостяков оказалось вдвое больше незамужних женщин Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter