В России холостяков оказалось вдвое больше незамужних женщин

Холостых мужчин в России более чем в два раза больше, чем незамужних женщин. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившего в РБК.

По данным опроса, холостых россиян 16%, в то время как незамужних женщин всего 7%. При этом женатых мужчин среди опрошенных оказалось также больше (54%), чем замужних женщин (47%).

Всего свободными себя считают 11% граждан. В официальном браке состоит половина россиян, еще 10% живут вместе без заключения брака, а 2% встречаются более года, но не живут вместе. Также 13% респондентов оказались вдовцами и вдовами, а 10% находятся в разводе.

Почти треть опрошенных встретили свою пару среди общих знакомых и друзей (30%). Многие россияне завели отношения с коллегами по работе (20%) или познакомились со своими партнерами в учебных заведениях (13%). При этом всего 5% опрошенных признались, что знакомятся в интернете.

Опрос ВЦИОМа проводился 21 августа среди 1600 человек.