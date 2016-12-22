Госдума приняла закон о контроле снятия денег с карт иностранных банков

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в государствах и регионах, включенным Росфинмониторингом в специальный список. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Утвержденные парламентариями изменения расширяют перечень операций, которые подлежат обязательному контролю: теперь в их числе будут операции по снятию наличных денежных средств с карт иностранных банков. Кредитные организации обяжут предоставлять в Росфинмониторинг данные о таких операциях.​

По словам первого зампреда комитета по финансовому рынку Игоря Дивинского, в список контролируемых стран попадут те государства, где наиболее активны террористические организации, например, Ирак и Афганистан. Требование не будет распространяться на российские «дочки» иностранных банков.

Как говорится в пояснительной записке, нововведение позволит сделать возможным анализ финансовых потоков​ «в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны.​

Сейчас банки обязаны сообщать Росфинмониторингу об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб., о переводе средств за границу на счет, который открыт на анонимного владельца, а также о сделках с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.​