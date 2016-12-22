В РЖД сообщили о проблемах с электричеством на Казанском вокзале

На Казанском вокзале были технические проблемы с электричеством, однако на движение поездов это не повлияло. Об этом РБК заявили в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
«Вокзал работает штатно. Были наши внутренние технические проблемы с электричеством в контактной сети, но оно не влияет на движение поездов», — рассказали в дирекции.
«Интерфакс» ранее сообщал, что отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал задерживаются в связи с отключением электричества. На станции Электрозаводская Казанского направление заявили, что отправление поездов с вокзала будет происходить с опозданием из-за отсутствия электричества.
Центральная пригородная пассажирская компания сообщила в Twitter, что на Казанском направлении несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом. Принимаются меры для ввода поездов в график.
Позднее в пресс-службе Московской железной дороги РБК заявили, что из-за кратковременного отключения электроэнергии на участке Москва — Люберцы с опозданием следуют три пригородных поезда. На данный момент энергообеспечение на участке работает в штатном режиме. «Причина, из-за которой кратковременно пропадало напряжение, выясняется», — добавили в пресс-службе.
В октябре из-за действий вандалов на Савеловском и Белорусском направлении МЖД возникли проблемы с движением электропоездов. На участке Москва — Бескудниково был поврежден кабель, который питает устройство регулировки движения поездов.