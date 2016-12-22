На Белорусском и Савеловском сбился график электричек из-за вандалов

На Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги из-за действий вандалов задерживаются электропоезда. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Как сообщается на сайте МЖД, вандалы в понедельник, 22 октября, повредили кабель на участке Москва — Бескудниково Савеловского направления, который питает устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. Из-за этого была нарушена работа нескольких светофоров.
Отмечается, что инцидент повлиял на движение составов в сторону Москвы. Уточняется, что поезда на этом участке двигаются со сниженной скоростью.
С увеличенными интервалами едут несколько пригородных поездов на Москву, в том числе диаметральные — с переходом на Белорусское направление.
Позднее в ЦППК сообщили об устранении неисправности. «Движение осуществляется в штатном режиме, возможны задержки по мере ввода в график», — говорится в сообщении компании.