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Пекин наградил основателя Alibaba за особый вклад в развитие Китая
Политика, 09:44
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Пекин наградил основателя Alibaba за особый вклад в развитие Китая

Основатель корпорации Alibaba Group Джек Ма попал в список из 100 человек, которые внесли особый вклад в социально-экономическое развитие Китая за последние 40 лет политики реформ и открытости. Всех их наградили в ходе торжественного собрания в Доме народных собраний в Пекине, сообщает телеканал CGTN.

Власти республики назвали его «создателем цифровой экономики» и «передовиком дела по продвижению реформ».

Помимо Джека Ма в перечень вошли президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин, основатель телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн, агроном Юань Лунпин, выведший первый в мире сорт гибридного риса, который стал источником пищи в регионах с высоким риском голода в десятках стран Африки, Америки и Азии.

Среди ученых власти Китая отметили труды физика-ядерщика Ю Миня, который руководил исследованиями ядерного оружия второго поколения в Китае, фармаколога Ту  Юю, лауреата Нобелевской премии 2015 года в области медицины за открытия эффективного способа лечения малярии, и других исследователей.

За укрепление дипломатических и торгово-экономических отношений Китая с другими странами наградили президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, американского предпринимателя Мориса Гринберга, первого премьера Сингапура Ли Куан Ю (посмертно, умер в 2015 году) и многих других.

Forbes признал «обедневшего» Джека Ма самым богатым китайцем
Бизнес

В конце октября журнал Forbes составил рейтинг 400 богатейших людей Китая. Лидером списка стал 54-летний Джек Ма, несмотря на то, что его состояние с 2017 года сократилось на $4 млрд. В настоящее время его состояние оценивается в $34,6 млрд.

Теги: Alibaba Group , Джек Ма , Китай
Главное
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