Губернатор штата Нью-Йорк пообещал легализацию марихуаны в 2019 году

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что в 2019-ом планирует добиться легализации употребления марихуаны в рекреационных целях, сообщается на его странице в Twitter.

«Мы покончим с непропорциональной криминализацией одной расы другой через регулирование, легализацию и налогообложение использования марихуаны в рекреационных целях», -написал губернатор.

В более 25 американских штатов разрешено использовать марихуану в медицинских целях. В ноябре 2016-го ее употребление в рекреационных целях легализовали в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне, Массачусетсе, Неваде, Колорадо, Мэне, Аляске и округе Колумбия

Летом рекреационное использование марихуаны одобрили в Канаде, ее разрешили покупать людям старше 18 лет, при этом объем приобретаемого наркотика не должен превышать 30 гр. В МИД России это решение назвали «грубым и преднамеренным нарушением» международно-правовых обязательств и препятствием для создания свободного от наркотиков общества.