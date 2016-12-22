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Глава «Ростеха» сообщил о возможном усложнении экспорта самолетов МС-21
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Глава «Ростеха» сообщил о возможном усложнении экспорта самолетов МС-21
Бизнес, 04:36
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Глава «Ростеха» сообщил о возможном усложнении экспорта самолетов МС-21

Из-за того, что система сертификации Росавиации не признана в Европе и США, возможности экспорта российских пассажирских лайнеров МС-21 ограничены, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете «Ведомости».

По его словам, данная проблема не касается старой техники, которая была сертифицирована Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), однако отсутствие взаимного признания с международными органами создает ограничения для экспорта новинок.

«Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку. Отсутствие решения, в частности, ограничивает возможности ведения активных переговоров с потенциальными покупателями за рубежом», — сказал Чемезов.

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Он добавил, что обсуждал данную проблему с главой Минтранспорта Евгением Дитрихом и тот пообещал решить вопрос в первом квартале 2019 года.

МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, его серийное производство изначально планировали начать в 2017-ом, но позже перенесли на 2018-ый, а затем на 2019 год. В самолете будет от 132 до 163 пассажирских мест в зависимости от модификации.

Теги: Сергей Чемезов , МС-21
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