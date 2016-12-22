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Адвокат заявила об уголовном деле против лидера движения «Стоп ГОК»
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Адвокат заявила об уголовном деле против лидера движения «Стоп ГОК»
Общество, 00:42
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Адвокат заявила об уголовном деле против лидера движения «Стоп ГОК»

В отношении Василия Московца, лидера движения «Стоп ГОК», выступающего против строительства в Челябинской области «Томинского горно-обогатительного комбината» возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к хулиганству, экоактивист находится под подпиской о невыезде, сообщила РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ольга Лепехина.

«Получили сегодня постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Московца, оно датировано 1 ноября 2018 года. Сегодня его допросили в качестве подозреваемого, избрали меру пресечения — подписку о невыезде», — рассказала она.

По словам Депехиной, ему вменяют подстрекательство к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК России). «Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Но пока все силы следствия брошены именно на него, на Московца», — пояснила адвокат.

Она рассказала, что буквально в конце прошлой недели он объявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Челябинска. «Следователь позвонил ему в субботу (15 декабря. — РБК), чтобы в понедельник он обязательно пришел на допрос в качестве подозреваемого», — добавила Лепехина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили РБК, что не комментируют информацию о допросе Василия Московца. «Мы это не комментируем», — сказали в пресс-службе ведомства.

На сайте Томинского ГОК сообщается, что по плану комбинат должен ежегодно выпускать 500 тыс. т медного концентрата и перерабатывать 28 млн т руды, инвестиции в проект составили свыше 70 млрд руб. «Проект обеспечит занятость
2 500 жителей Челябинской области», — говорится в сообщении.

Активисты «Стоп ГОК» считают, что строительство и работа горно-обогатительного комбината «Русской медной компании» недалеко от поселка Томинский может нанести экологии региона непоправимый вред.Одного из участников движения, Гамиля Асатуллина обвиняют в попытке устроить поджог на территории ГОКа. Свою вину он не признал, суд отправил его под домашний арест.

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При этом защита Асатуллина просила допросить президента России Владимира Путина, который, по словам адвокатом, в разговоре с Московцов поддержал деятельность «Стоп ГОК». В ноябре 2017-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин позвонил одному из активистов, выступающих против строительства горно-обогатительного комбината. «Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — сказал тогда Песков. Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому взять под контроль этот вопрос.
 

Теги: Челябинск , активист , уголовное дело
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