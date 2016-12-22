Адвокат заявила об уголовном деле против лидера движения «Стоп ГОК»

В отношении Василия Московца, лидера движения «Стоп ГОК», выступающего против строительства в Челябинской области «Томинского горно-обогатительного комбината» возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к хулиганству, экоактивист находится под подпиской о невыезде, сообщила РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ольга Лепехина.

«Получили сегодня постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Московца, оно датировано 1 ноября 2018 года. Сегодня его допросили в качестве подозреваемого, избрали меру пресечения — подписку о невыезде», — рассказала она.

По словам Депехиной, ему вменяют подстрекательство к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК России). «Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Но пока все силы следствия брошены именно на него, на Московца», — пояснила адвокат.

Она рассказала, что буквально в конце прошлой недели он объявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Челябинска. «Следователь позвонил ему в субботу (15 декабря. — РБК), чтобы в понедельник он обязательно пришел на допрос в качестве подозреваемого», — добавила Лепехина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили РБК, что не комментируют информацию о допросе Василия Московца. «Мы это не комментируем», — сказали в пресс-службе ведомства.

На сайте Томинского ГОК сообщается, что по плану комбинат должен ежегодно выпускать 500 тыс. т медного концентрата и перерабатывать 28 млн т руды, инвестиции в проект составили свыше 70 млрд руб. «Проект обеспечит занятость

2 500 жителей Челябинской области», — говорится в сообщении.

Активисты «Стоп ГОК» считают, что строительство и работа горно-обогатительного комбината «Русской медной компании» недалеко от поселка Томинский может нанести экологии региона непоправимый вред.Одного из участников движения, Гамиля Асатуллина обвиняют в попытке устроить поджог на территории ГОКа. Свою вину он не признал, суд отправил его под домашний арест.

При этом защита Асатуллина просила допросить президента России Владимира Путина, который, по словам адвокатом, в разговоре с Московцов поддержал деятельность «Стоп ГОК». В ноябре 2017-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин позвонил одному из активистов, выступающих против строительства горно-обогатительного комбината. «Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — сказал тогда Песков. Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому взять под контроль этот вопрос.

