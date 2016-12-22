Названа дата начала продаж железнодорожных билетов в Крым

Продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым, которые будут курсировать по Крымскому мосту, откроется 9 декабря 2019 года. Об этом на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма заявил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, сообщает ТАСС.

Гладилин уточнил, что предполагается 10 маршрутов пассажирских поездов в Крым. С материковой части России на полуостров поезда будут ходить, в том числе, из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Также предполагается запуск 10 пар грузовых поездов и четырех пар пригородных поездов.

Пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год, отметил Гладилин.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 16 мая. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту. Как ожидается, движение поездов запустят в конце 2019 года.



