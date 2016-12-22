Обвиняемые в приеме допинга российские биатлонисты уехали из Австрии

Российские биатлонисты, которых прокуратура Австрии заподозрила в нарушении антидопинговых правил, беспрепятственно покинули страну, сообщило российское посольство в Вене.

Спортсмены направились на следующие международные соревнования в Чехии.

Ранее стало известно, что прокуратура Австрии открыла расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону. Их подозревают в применении допинга и мошенничестве на чемпионате мира 2017 года, который прошел в Хохфильцене. Как уточнили в ведомстве, по делу не проводилось допросов, обысков или задержаний.

Как заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, под подозрение также попали российские врачи и массажисты.

Союз биатлонистов России, Минспорта, Олимпийский комитет России и посольство РФ в Австрии заявили, что следят за ситуацией.









