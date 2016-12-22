СМИ узнали о росте доходов Порошенко за год в 12 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко с начала 2018 года составили 198 млн гривен (около $7,1 млн). Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
Эта сумма более чем в 12 раз превышает показатели прошлого года — в 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен (около $585 тыс.).
По данным «Украинских новостей», с января 2018 года дивиденды Порошенко от инвестфонда «Прайм Эссетс Кэпитал» составили 154,7 млн гривен ($5,5 млн). Кроме того, президент Украины задекларировал 28,8 млн гривен (более $1 млн) доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен ($445 тыс.) процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен ($28 тыс.) дохода от продажи недвижимости.
Согласно декларации президента Украины за 2017 год, из суммы в 16,3 млн гривен заработная плата составляет 336 тыс. гривен, остальные средства представляют собой проценты от депозитов. В 2016 году Порошенко задекларировал доход более чем 12 млн гривен.