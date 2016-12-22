Росстат зафиксировал замедление роста промышленного производства в стране

Рост промышленного производства в России в ноябре замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом по сравнению с октябрем промпроизводство ​в ноябре упало на 0,2%, тогда как месяцем ранее был зафиксирован рост на 5,8%.

Самый большой рост производства в ноябре произошел в сфере добычи полезных ископаемых — +7,8% в годовом выражении (+7,4% в октябре). Отрасль водоотведения и ликвидации отходов выросла на 7%, обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 2,4%, обрабатывающие производства показали нулевой рост после скачка на 2,7% месяцем ранее.

В целом с начала года по ноябрь российская промышленность прибавила 2,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 годом. Летом Росстат пересчитывал свои данные по промышленному производству в стране за 2016–2017 годы и первые месяцы 2018 года, резко увеличив свои оценки. Так, рост промпроизводства увеличился более чем в два раза — с 1 до 2,1%. В первом квартале 2018 года — 2,8% вместо 1,9%, по итогам апреля этого года — 3,9% вместо 1,3%.​