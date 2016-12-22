Совет директоров Nissan не смог выбрать сменщика Гона

Совет директоров японского автопроизводителя Nissan Motor отложил назначение нового председателя после ареста Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo News.
Изначально Nissan планировал назначить нового главу на собрании 17 декабря, одним из кандидатов на пост врио председателя был президент компании Хирото Саикава.
На сайте автоконцерна сообщается, что совет директоров принял решение о создании специального комитета, который займется проработкой дальнейшей деятельности компании и подготовкой рекомендаций по кандидатуре нового председателя. Комитет представит рекомендации к 31 марта 2019 года.
Карлоса Гона арестовали 19 ноября в Токио. Его и топ-менеджера компании Грега Келли обвиняют в сокрытии доходов. По данным токийской прокуратуры, Гон за пятилетний период, закончившийся в марте 2015 года, задекларировал только половину из полученной им суммы за работу на посту главы Nissan. Кроме того, власти подозревают, что в период с 2015 по 2018 год Гон не отразил в отчетности еще $35,5 млн доходов.
Гона сняли с постов председателя совета директоров Nissan и Mitsubishi. Тем не менее он формально остался гендиректором Renault.