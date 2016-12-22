​В ДТП в Подмосковье пострадали трое детей

В подмосковном Ногинске легковой автомобиль сбил троих несовершеннолетних, переходивших дорогу в неположенном месте. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
ДТП произошло около 14:05 мск на улице Ильича. Женщина, управлявшая автомобилем Nissan Tiida на высокой скорости, совершила наезд на детей, которые пересекали улицу вне пешеходного перехода. По данным РЕН ТВ, дети переходили дорогу по пешеходному переходу.
В Назаровском районе Красноярского края 15 декабря при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще 19 пострадали. Автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Ужур, столкнулся с грузовиком Scania, после чего грузовик съехал в кювет. Погибли пассажир автобуса, водитель грузовика, а также основной и подменный водители автобуса.