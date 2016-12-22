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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском
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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском
Общество, 10:11
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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Красноярском

В Назаровском районе Красноярского края при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще 19 пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

По данным полиции, авария произошла на 41-м км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое. Так, автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Ужур, столкнулся с грузовиком Scania, после чего грузовик съехал в кювет. По предварительной версии, причиной ДТП могли послужить «неправильные действия водителей», отметили в ведомстве.

В результате столкновения погибли четыре человека, среди которых пассажир автобуса, водитель грузовика, а также основной и подменный водители автобуса.

Еще 19 из 38 пассажиров автобуса пострадали. Из них восемь человек были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Четверо госпитализированных являются несовершеннолетними. Одного пассажира рейсом доставили в Красноярск.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — подчеркнули в полиции.
 

Теги: ДТП , погибшие , ДТП с автобусом , Красноярск
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