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Суд смягчил приговор модели Кире Майер за нападение на полицейского
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Суд смягчил приговор модели Кире Майер за нападение на полицейского
Общество, 16:38
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Суд смягчил приговор модели Кире Майер за нападение на полицейского

Пресненский суд Москвы смягчил приговор модели Кире Майер, напавшей на инспектора ДПС, до одного года и двух месяцев тюремного заключения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявили в суде.

Представитель Пресненского суда отметил, что сама мера пресечения в виде лишения свободы оставлена без изменений. Срок отбывания наказания начинается с 17 декабря.

При этом время содержания модели под стражей с 29 мая по день вступления в силу приговора включено в срок тюремного заключения. Так, один день под стражей будет считаться за два дня отбывания в колонии-поселении.

В начале сентября Пресненский суд признал Киру Майер виновной в двух преступлениях, приговорив ее к году и шести месяцам лишения свободы. Однако в ноябре Мосгорсуд отменил приговор модели, отправив дело на новое рассмотрение. В мае этого года Майер напала на инспектора ДПС, который остановил ее за езду без прав в центре Москвы, и нанесла ему телесные повреждения. По данным следователей, ранее модель уже лишали водительских прав.

Теги: Пресненский суд , смягчение приговора , модель , нападение , полицейский
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