Суд отменил приговор напавшей на инспектора ДПС модели Кире Майер

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, отправив дело на новое рассмотрение, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Приговор был отменен, дело направят в суд первой инстанции на новое рассмотрение, при этом мера пресечения оставлена без изменений», — сказала она.

В начале сентября суд приговорил Майер к году и шести месяцам колонии-поселения за нападение на сотрудника ДПС. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Майер в зале суда принесла извинение сотруднику полиции.

В мае Майер напала на инспектора ДПС, который остановил ее за езду без прав в центре Москвы. По данным СКР, ранее модель уже лишали водительских прав.