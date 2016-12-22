МГУ попал в «алмазную лигу» международного рейтинга по социальным наукам

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером среди российских вузов в рейтингах по гуманитарным и социальным наукам по версии рейтингового агентства Round University Ranking. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

В 2018 году по социальным наукам МГУ занял 51-ю позицию и перешел в «Алмазную лигу», тогда как в 2017 году университет находился на 184-й позиции — в «Золотой лиге». Вторую строчку среди российских вузов занял Томский государственный университет, который перешел с 245-й строчки на 166-ю. Санкт-Петербургский университет в рейтинге социальных наук поднялся на 168-ю позицию с 320-й.

В конце октября был обнародован рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который составляет американское издание U.S. News & World Report. Первым из российских вузов в рейтинге стал МГУ имени Ломоносова, который расположился на 275-й позиции. Также в рейтинге оказались, в том числе, МИФИ, НГУ, МФТИ и СПбГУ. Всего в рейтинге присутствуют 1250 университетов более чем из 60 стран.