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МГУ попал в «алмазную лигу» международного рейтинга по социальным наукам
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МГУ попал в «алмазную лигу» международного рейтинга по социальным наукам
Общество, 15:08
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МГУ попал в «алмазную лигу» международного рейтинга по социальным наукам

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером среди российских вузов в рейтингах по гуманитарным и социальным наукам по версии рейтингового агентства Round University Ranking. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

В 2018 году по социальным наукам МГУ занял 51-ю позицию и перешел в «Алмазную лигу», тогда как в 2017 году университет находился на 184-й позиции — в «Золотой лиге». Вторую строчку среди российских вузов занял Томский государственный университет, который перешел с 245-й строчки на 166-ю. Санкт-Петербургский университет в рейтинге социальных наук поднялся на 168-ю позицию с 320-й.

В рейтинг лучших университетов мира вошло 14 российских вузов
Общество

В конце октября был обнародован рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который составляет американское издание U.S. News & World Report. Первым из российских вузов в рейтинге стал МГУ имени Ломоносова, который расположился на 275-й позиции. Также в рейтинге оказались, в том числе, МИФИ, НГУ, МФТИ и СПбГУ. Всего в рейтинге присутствуют 1250 университетов более чем из 60 стран.

Теги: МГУ им. Ломоносова , Рейтинг , вуз
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