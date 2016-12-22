Volkswagen отозвал 4,3 тыс. машин в России из-за эстетической подсветки

Официальный представитель Volkswagen в России — ​ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает из России 4,32 тыс. автомобилей из-за проблем со светодиодным модулем подсветки панорамного люка. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

В ведомстве отметили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2017 и 2018 годах.

«Причиной отзыва <...> является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки», — подчеркнули в сообщении, добавив, что в результате этого в светодиодном модуле может возникнуть короткое замыкание.

Производитель установит два кабеля-адаптера с предохранителем со стороны водителя и переднего пассажира​. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.