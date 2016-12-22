Volkswagen отозвал более 3 тыс. автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 3148 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет о машинах моделей Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва названа неисправность заправочной установки. Из-за этого была заправлена охлаждающая жидкость неправильной концентрации. ​

«В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время», — говорится в сообщении.

Отозванные автомобили будут проверены, при необходимость заменят охлаждающую жидкость.

В июле Volkswagen отозвал в России 1,2 тыс. Teramont. Причиной отзыва транспортных средств названо неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации.