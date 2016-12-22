Volkswagen отозвал более 3 тыс. автомобилей в России
Общество, 18:28
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Volkswagen отозвал более 3 тыс. автомобилей в России
Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 3148 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Речь идет о машинах моделей Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва названа неисправность заправочной установки. Из-за этого была заправлена охлаждающая жидкость неправильной концентрации.
«В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время», — говорится в сообщении.
Отозванные автомобили будут проверены, при необходимость заменят охлаждающую жидкость.
В июле Volkswagen отозвал в России 1,2 тыс. Teramont. Причиной отзыва транспортных средств названо неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации.