В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs

Малайзия выдвинула первое уголовное обвинение против банка Goldman Sachs Group Inc в связи с хищением средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным следствия, сотрудники банка вводили в заблуждение инвесторов, подавая ложные заявления при продаже облигаций 1MDB. Теперь Малайзия будет добиваться от американского банка выплаты реституции в размере более $2,7 млрд.

По словам генерального прокурора Малайзии Томми Томаса, мошенничество подрывает экономические основы. «Если против обвиняемых не будет возбуждено уголовное дело, то подрыв нашей финансовой системы и целостности рынка останется безнаказанным», — подчеркнул он.

В целом в результате сотрудничества с 1MDB Goldman Sachs заработал около $600 млн. В числе этих сделок было три выпуска облигаций, благодаря которым во время работы премьер-министра Наджиба Разака, предшественника действующего главы правительства Мохамада Махатхира, 1MDB в 2012 и 2013 годах получил порядка $6,5 млрд. По версии прокуратуры, два бывших банкира Goldman Sachs и малайзийский финансист Жо Лоу «сговорились отмыть» часть этой суммы через финансовую систему США.

В ноябре американское Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения по этому производству двум экс-сотрудникам Goldman Sachs. Один из них, Тим Лейсснер, признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и нарушения американского закона о коррупции за рубежом.