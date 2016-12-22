ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,10 67,35 EUR Нал. 76,55 75,78 USD Бирж. 67,73 -0,11 EUR Бирж. 76,06 -0,16 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 6438,50 -9,80 IMOEX 2383,30 -0,44% RTSI 1108,65 -0,55% Brent 69,12 -2,66% DJIA 25387,18 -2,32% Nasdaq 7200,87 -2,78%
Малайзийский премьер обвинил Goldman Sachs в обмане
Лента новостей
«Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 11:59, РБК и Volkswagen Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» 11:59, Политика WSJ узнала о сокрытии Boeing рисков срыва лайнеров 737 MAX в пике 11:58, Бизнес Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания 11:52, Технологии и медиа Пора продавать XRP: иск против Ripple передали в Федеральный суд США 11:45, Крипто Малайзийский премьер обвинил Goldman Sachs в обмане 11:39, Финансы Под Саратовом три человека умерли после распития суррогатного алкоголя 11:32, Общество Леонид Алтухов — РБК+: «Маркетплейс — импульс развития для бизнеса» 11:28, Партнерский материал На западе Москвы при замене труб нашли скелеты четырех человек 11:23, Общество Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка соляной кислоты 11:20, Общество Советы по уходу: как топ-менеджер может вырваться из офиса 11:15, Потребрынок  В Госдуме назвали варианты использования невостребованных вкладов 11:13, Финансы Почему геймерам не стоит рассчитывать на недорогие игровые ПК и ноутбуки 11:05, Партнерский материал Криптовалютная биржа Binance ограничит доступ на 8 часов 11:03, Крипто S&P оценило вероятность расширения санкций против России 11:01, Экономика Стороны света: тест-драйв нового Jeep Compass 10:53, Авто В Таджикистане опровергли подготовку теракта против российской базы 10:51, Общество Банк обвинил главного фининспектора Польши в вымогательстве взятки 10:46, Финансы Израиль поразил еще 50 целей в секторе Газа 10:43, Политика Избирком Хакасии признал состоявшимися выборы главы региона 10:39, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 10:37, РБК и Schneider Electric Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:13, РБК и FW Raiffeisen Умер писавший для Кобзона и «Сябров» композитор Игорь Лученок 09:58, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 09:50, РБК и Volkswagen СМИ узнали о возможной встрече Абэ с Путиным по Курилам в Сингапуре 09:37, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 09:24, РБК и Мир Активы японского Центробанка превысили ВВП страны 09:10, Финансы Далеко гляжу: как отличить перспективную идею от «пузыря» 09:07, Свое дело
Малайзийский премьер обвинил Goldman Sachs в обмане
Финансы, 11:39
0
Малайзийский премьер обвинил Goldman Sachs в обмане
Накануне в Куала-Лумпуре заявили о планах добиться полного возмещения выплат американскому банку за организацию сделок с госфондом 1MDB. «Очевидно, нас обманули», — считает премьер-министр
Мохамад Махатхир (Фото: Yam G-Jun / AP)

После сделок государственного инвестфонда 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) с Goldman Sachs Group Inc. Малайзия оказалась «обманутой» американскими банкирами, заявил в интервью CNBC News премьер-министр страны Мохамад Махатхир.

Американский инвестбанк находится под пристальным вниманием надзорных органов из-за возможной роли в содействии хищению средств через 1MDB. Связанное с этой организацией дело о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США.

Ранее в ноябре американское Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения по этому производству двум бывших банкирам Goldman Sachs. Один из них, Тим Лейсснер, признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и нарушения американского закона о коррупции за рубежом.​

«Очевидно, нас обманули», — сказал CNBC News Махатхир, отвечая на вопрос о реституции, которую Малайзия теперь может запросить у американского банка. «Конечно, есть свидетельства того, что Goldman Sachs делал вещи, которые были неправильными», — добавил он. В то же время какой именно ущерб Малайзия может взыскать в связи с этим с кредитной организации, Махатхир назвать затруднился. Контроль за соблюдением банком всех необходимых требований «не очень хорошо работает», заметил малайзийский премьер.

В целом в результате сотрудничества с 1MDB, как отмечает Reuters, Goldman Sachs заработал около $600 млн. В числе этих сделок было три выпуска облигаций, благодаря которым во время работы премьер-министра Наджиба Разака, предшественника Махатхира, 1MDB в 2012 и 2013 годах получил порядка $6,5 млрд. Предполагалось, что эти деньги будут поддерживать проекты развития. Однако, по версии прокуратуры, два бывших банкира Goldman Sachs и малайзийский финансист Жо Лоу​ «сговорились отмыть» часть этой суммы через финансовую систему США.

Представитель Goldman Sachs в Гонконге комментировать Reuters интервью малайзийского премьера не стал.

Накануне, как напоминает агентство, стоимость акций Goldman Sachs упала до самого низкого уровня за почти два года (на 7,5%), после того как министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг (Lim Guan Eng) сообщил, что его страна будет стремиться «полностью возместить» комиссионные, выплаченные банку по сделкам с облигациями 1MDB. Сам Goldman Sachs ​прежде какие-либо нарушения отрицал, замечает Reuters.

По дополнительным обвинениям в хищении средств через 1 Malaysia Development Berhad в сентябре также был арестован экс-премьер Малайзии Наджиб Разак. По данным следствия, через государственный инвестфонд он перевел на свои счета 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Малайзия , Goldman Sachs
Главное
Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания Технологии и медиа
Материалы по теме
Ливанские ювелиры обвинили жену экс-премьера Малайзии в краже на $14 млн Общество
В Малайзии задержали жену бывшего премьера по делу о коррупции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter