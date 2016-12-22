Малайзийский премьер обвинил Goldman Sachs в обмане

Накануне в Куала-Лумпуре заявили о планах добиться полного возмещения выплат американскому банку за организацию сделок с госфондом 1MDB. «Очевидно, нас обманули», — считает премьер-министр

Мохамад Махатхир (Фото: Yam G-Jun / AP)

После сделок государственного инвестфонда 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) с Goldman Sachs Group Inc. Малайзия оказалась «обманутой» американскими банкирами, заявил в интервью CNBC News премьер-министр страны Мохамад Махатхир.

Американский инвестбанк находится под пристальным вниманием надзорных органов из-за возможной роли в содействии хищению средств через 1MDB. Связанное с этой организацией дело о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США.

Ранее в ноябре американское Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения по этому производству двум бывших банкирам Goldman Sachs. Один из них, Тим Лейсснер, признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и нарушения американского закона о коррупции за рубежом.​

«Очевидно, нас обманули», — сказал CNBC News Махатхир, отвечая на вопрос о реституции, которую Малайзия теперь может запросить у американского банка. «Конечно, есть свидетельства того, что Goldman Sachs делал вещи, которые были неправильными», — добавил он. В то же время какой именно ущерб Малайзия может взыскать в связи с этим с кредитной организации, Махатхир назвать затруднился. Контроль за соблюдением банком всех необходимых требований «не очень хорошо работает», заметил малайзийский премьер.

В целом в результате сотрудничества с 1MDB, как отмечает Reuters, Goldman Sachs заработал около $600 млн. В числе этих сделок было три выпуска облигаций, благодаря которым во время работы премьер-министра Наджиба Разака, предшественника Махатхира, 1MDB в 2012 и 2013 годах получил порядка $6,5 млрд. Предполагалось, что эти деньги будут поддерживать проекты развития. Однако, по версии прокуратуры, два бывших банкира Goldman Sachs и малайзийский финансист Жо Лоу​ «сговорились отмыть» часть этой суммы через финансовую систему США.

Представитель Goldman Sachs в Гонконге комментировать Reuters интервью малайзийского премьера не стал.

Накануне, как напоминает агентство, стоимость акций Goldman Sachs упала до самого низкого уровня за почти два года (на 7,5%), после того как министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг (Lim Guan Eng) сообщил, что его страна будет стремиться «полностью возместить» комиссионные, выплаченные банку по сделкам с облигациями 1MDB. Сам Goldman Sachs ​прежде какие-либо нарушения отрицал, замечает Reuters.

По дополнительным обвинениям в хищении средств через 1 Malaysia Development Berhad в сентябре также был арестован экс-премьер Малайзии Наджиб Разак. По данным следствия, через государственный инвестфонд он перевел на свои счета 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн).