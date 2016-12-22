В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы

В киргизском городе Кант нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на источники. Saratovnews со ссылкой на близких военнослужащего уточняет, что им оказался контрактник из Энгельса Владимир Щебланов.

По данным портала, Щебланов ранее служил в управлении МВД Энгельса, а в последние несколько лет — на авиабазе Кант.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области Киргизии РБК сообщили, что тело 39-летнего россиянина было обнаружено 15 декабря. «В дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступила информация об обнаружении тела мужчины. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность умершего. Это 39-летний гражданин России», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что, по предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление этиловым спиртом.

В конце июня военнослужащий российской базы в Гюмри погиб в результате ДТП. Его автомобиль столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.